Київ масовано атакували російські безпілотники: всі подробиці 

Росіяни знову атакували Київ ударними безпілотниками. Заходили вони хвилями і з різних напрямків.

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Сигнал повітряної тривоги кияни чули ще ввечері 16 жовтня, а протягом ночі він лунав ще тричі.

Внаслідок атаки у Деснянському районі міста пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Сумарно повітряна небезпека тривала 3,5 год. Зокрема, російські дрони заходили до міста хвилями і з різних напрямків. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили)", - повідомили у КМВА.

Наслідки ворожої атаки

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки уламки російських дронів впали у кількох місцях Деснянського району. Зокрема, там виявили невеличкий уламок безпілотника на території дитсадка.

"У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеликий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили. Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає", - написав він.

Як відпрацювала ППО

Загалом цієї ночі ворог запустив 56 ударних БпЛА та одну крилату ракету. Крім того, ворог запускав також безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили.

У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Попередня атака на Київщину

Ворог не давав спокійно спати жителям Київщини і в ніч проти 16 жовтня. Тоді через падіння уламків безпілотника "Шахед" загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили в ДСНС України.

До Києва ворожі бляшанки так і не дісталися. Усі ворожі БпЛА, які загрожували місту вночі 16 жовтня, було знешкоджено на підступах до столиці.

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