Киев массированно атаковали российские беспилотники: все подробности

Россияне снова атаковали Киев ударными беспилотниками. Заходили они волнами и по разным направлениям.

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Сигнал воздушной тревоги киевляне слышали еще вечером 16 октября, а ночью он звучал еще трижды.

В результате атаки в Деснянском районе города поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Суммарно воздушная опасность длилась 3,5 часа. В частности, дроны заходили в город волнами и по разным направлениям. Кроме угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы)", — сообщили в КМВА.

Последствия вражеской атаки

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки обломки российских дронов упали в нескольких местах Деснянского района. В частности, там обнаружили небольшой кусок беспилотника на территории детсада.

"В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории. Разрушений нет," – написал он.

Как отработала ПВО

В общей сложности этой ночью враг запустил 56 ударных БпЛА и одну крылатую ракету. Кроме того, враг запускал беспилотники неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные силы.

В результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Предыдущая атака на Киевщину

Враг не давал спокойно спать жителям Киевщины и в ночь на 16 октября. Тогда из-за падения обломков беспилотника "Шахед" загорелся частный жилой дом. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Киев вражеские банки так и не добрались. Все вражеские БпЛА, угрожавшие городу ночью 16 октября, были обезврежены на подступах к столице.

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