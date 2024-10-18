Обмін полоненими: Україна повернула 95 захисників - джерела

95 українських військовополонених повертаються додому - про це повідомляють джерела ТСН.

Про це повідомила телеведуча Алла Мазур в етері телемарафону.

"Російські пропагандистські медіа повідомляють про обмін 95 на 95, не уточнюючи подробиці обміну. Чекаємо на офіційне підтвердження події від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед тих, кого звільнили, Максим Буткевич - відомий правозахисник, військовослужбовець і наш колега. Про це повідомляє його батько", - розповіла вона.

Як стало відомо ТСН, такі дзвінки отримують і інші родичі полонених. "За нашою інформацією, серед звільнених є українці, яких РФ засудила довічно. Їх тримали в одній із найбільш жорстоких в'язниць під назвою Чорний дельфін", - сказала вона.

Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

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