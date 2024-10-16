Розстріл українських військовополонених: стало відомо, кого вбили окупанти

Офіс генпрокурора встановив імена 13 полонених, яких окупанти стратили на Покровському напрямку! Стали відомі деталі чергового жахливого злочину рашистів. Ба більше, співробітники СБУ також встановили, який підрозділ армії РФ, ймовірно, причетний до страти українських полонених.

Все, що відомо про останні звірства росіян, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Наймасовіший розстріл полонених

Це був наймасовіший розстріл українських полонених. На початку жовтня 2024-го російські окупанти стратили 16 українських військових на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Наступні кадри просто неможливо дивитися без люті.

Поранених добили

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою, пише Офіс генпрокурора.

Імена загиблих

А вже 15 жовтня стало відомо, що правохоронцям вдалося встановити імена 13 з 16 українських військових, які здались у полон на Покровському напрямку та були розстріляні росіянами. Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових. Ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини."

Представник Офісу генпрокурора зазначив, що співробітники СБУ також встановили, який підрозділ армії РФ, ймовірно, причетний до страти 16 українських полонених. Окрім того посадовець також прокоментував розстріл дев'ятьох українських бійців 10 жовтня у Курській області РФ.

"По ситуації на Курщині, де стратили дев'ятьох українських військових. Ми розуміємо, хто ці бійці. Зараз з’ясовуються деталі розстрілу наших військовополонених. Ми знаємо локацію, де це відбулося на Курщині, і відпрацьовуємо два російські підрозділи, які можуть бути причетні до розстрілу".

За словами представника Офісу генпрокурора, протягом останнього року збільшилася кількість випадків страт українських військовополонених. Водночас значно погіршилися умови в російських катівнях, де утримують українських полонених. Це може свідчити про "вказівки згори" розстрілювати полонених українських військових.

"Своєю чергою Україна фіксує кожен випадок жорстокого поводження, катувань і страт військовополонених. Наразі налічується вже понад 100 таких випадків, які розслідує окремий підрозділ у складі СБУ. Бєлоусов також зазначив, що "військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів". Цим питанням займається Координаційний штаб з повернення військовополонених і спеціальний підрозділ СБУ.”

Черговий жахливий злочин окупантів

На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами - не рідкість. Останнім часом у мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Зокрема 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів.

Розстріляли військовополонених

В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника – обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині – про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати!

Нагадаємо, страти українських полонених схвалює командування РФ. Аналітики зазначають, що російські воєнні блогери "здебільшого прославляють" страти українських захисників.

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