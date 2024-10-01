Наймасованіший розстріл полонених: окупанти вчергове вбили українських бійців

Росія вчергове цинічно і грубо порушила Женевські конвенції, такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Деталі

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва, - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Нагадаємо, російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботине Пологівського району Запорізької області. Наші хлопці були без зброї та не чинили опору.

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