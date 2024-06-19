Розстріл українських військовополонених біля Роботиного: ГУР ідентифікувало окупантів

ГУР ідентифікувало солдатів РФ, які розстріляли 4-х українських військовополонених поблизу Роботиного у травні 2024 року. Ними виявились загарбники зі штурмової групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу армії РФ.

Про це повідомили у ГУР МО.

ГУР встановили окупантів, які розстріляли 4-х українських військовослужбовців

Справедливість буде відновлена

Як відомо, епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон. Натомість росіяни змушують їх лягти долілиць, а згодом ― впритул розстрілюють.

"Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія)", ― йдеться у повідомленні.

На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком російської армії командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч 10.12.1990 р.н. із позивним "Буйвол". До воєнного злочину також причетні військовослужбовці:

капітан Нагорний Дмитро Олегович 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сергійович 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвіч18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.

Воєнні злочинці з армії РФ, які розстріляли українських військовополонених біля Роботиного

У відомстві додають, що вищезгадані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Це випливає з отриманих радіоперехоплень розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

"За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата!", ― акцентували у ГУР МО.

Нагадаємо, у Мережі поширили кадри, на яких російські окупанти розстрілюють трьох українських військових, які потрапили до них у полон. Дмитро Лубінець заявив, що трагедія трапилася у грудні 2023 року на Запорізькому напрямку.

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