Буданова відправлять у відставку?: що відомо про можливе звільнення очільника ГУР

Мережею останнім часом усе частіше почали ширитися чутки про нібито можливе звільнення очільника ГУР Кирила Буданова. І спершу все це було схоже на вкид пропагандистів. Ця тема доволі активно підіймалася в Мережі. Українці “припускали”, що Буданова хочуть призначити на посаду заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Але тепер про ймовірність відставки Буданова вже почали говорити і деякі експерти. Що цікаво, кілька тижнів тому,а саме 20 вересня, стало відомо, що Умєров звільнив двох заступників Буданова: Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Водночас ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що ці відставки із самим Будановим нібито не погодили, інші казали, що це навпаки його рішення.

Про це зокрема писав "Бабель" з посиланням на власні джерела в Міноборони й силових структурах, дотичних до Сил оборони.

"За інформацією "Бабеля", з Будановим звільнення не погоджували і не радилися з ним із цього приводу. Водночас інший співрозмовник, близький до звільнених, вважає, що за таким рішенням стоїть сам Буданов”.

Крім цього, "Українська правда", посилаючись на анонімних співрозмовників, написала, що звільнення заступників Буданова відбулося за тиждень до того, як про це стало відомо на загал. При цьому у мережі активно курсує не підтверджена інформація, щодо можливої відставки самого Буданова.

"Співрозмовник УП не став коментувати ці чутки. Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Головною причиною називають "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

У Бабелі, крім цього, пишуть, що інший співрозмовник вважає, що рішення про відставку Буданова ухвалили в Офісі президента.

"Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в Офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної Ради на питання «Бабеля» про це зазначив, що «в короткій перспективі» це точно не відбудеться. Відносини Буданова і глави Офісу президента Андрія Єрмака зіпсувалися навесні 2024 року, хоча ще в лютому Буданова розглядали разом із Сирським на посаду головнокомандувача. Коли ж обрали Сирського на цю посаду, Буданову збиралися розширити повноваження”.

Ясна річ, що такі чутки пожвавили інтерес навколо Буданова. Про те, що його звільнення не виключається, пише і радіо НВ теж кіз посиланням на власні джерела.

"Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може ближчим часом залишити свою посаду, імовірно, вже обрали його наступника. Про це NV стало відомо від поінформованого джерела у силових структурах. Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни."

Фото: Zelenskiy/Official

Хто може замінити Буданова?

Більше того, там навіть припустили, хто ж може замінити Буданова на його посту, але офіційних коментарів щодо цієї інформації, звісно, немає.

"За припущенням джерела, новим керівником ГУР може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови Служби зовнішньої розвідки України. Офіційний коментар від ГУР МО NV наразі не вдалося отримати."

Цікавий нюанс!

Але є цікавий момент і у дописі Умєрова за 1 жовтня, у якому він зазначає, що подібні рішення під час війни - закритий периметр. Чи сказано це про цю ситуацію, чи мова йде про нібито відставку Буданова - не ясно.

"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі."

Нардеп про чутки відставки Буданова

Тим не менш, механізм обговорень запущено, і експерти, звісно ж, не мовчать, і кожен поперед одного робить прогнози. Але давайте про всьо по черзі. От, наприклад, наступного дня після того як було звільнено заступників Буданова, народний депутат України від фракції Голос, член Комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV теж не виключив, що такий варіант розвитку подій цілком реальний, і пригадав, що подібна ж історія в нас вже була.

"Дивіться, є різна процедура зняття з посад і призначення на посади різних осіб в різних силових структурах. Ця процедура справді різна, але по факту, особливо в умовах воєнного стану, кожна така зміна, кожна така кадрова ротація де-факто, а в переважній більшості де-юре, погоджується з Верховним головнокомандувачем, тобто з президентом. У нього є компетенція, у нього є повноваження, у нього є можливість замінювати будь-які військові кадри на будь-яких посадах. Зрозуміло, що президент це робить за допомогою тієї інформації, яку він отримує безпосередньо від свого оточення, людей, які працюють у нього в апараті, який називається Офісом президента, також в Раді національної безпеки, яка в нас займається координацією діяльності силових структур. Вочевидь у президента з’явилися якісь потреби, якісь мотиви замінити цих людей. Я не знаю обставин. Чи може це слугувати підставою для можливої заміни керівника Головного управління розвідки? Я не знаю. Чутки про те, що керівника ГУР можуть змінити, є давно. Чи може це статися? Може. Я нагадаю, що колись нам здавалося, що [Валерій] Залужний буде вічно на посаді головкому. І всі говорили про те, що це неможливо. А це сталося. Тому, якщо президент вважатиме потрібним замінити Буданова на посаді керівника ГУР, я думаю, що це відбудеться. Чи є в нього на це причини? Це треба запитувати президента”.

А які існують версії причин відставки головного розвідника, в ефірі Radio NV розповів і політолог Олексій Кошель, ну і одразу припустив, якою ж може бути подальша доля.

"Якщо справді ця відставка буде мати місце, я не схильний вважати, що Буданов буде продовжувати дипломатичну кар'єру. Принаймні для українських громадян це буде виглядати не просто смішно, це буде серіал сміху, маю на увазі, після призначенням [колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія] Залужного послом України в Великобританії. Такі відставки для кадрових військових будуть просто неприйнятими”.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України провів зустріч з головою ГУР Будановим.

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