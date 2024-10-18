Обмен пленными: Украина вернула 95 защитников — источники

95 украинских военнопленных возвращаются домой – об этом сообщают источники ТСН.

Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур в эфире телемарафона.

"Российские пропагандистские медиа сообщают об обмене 95 на 95, не уточняя подробности обмена. Ждем официального подтверждения события от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Среди освободившихся Максим Буткевич — известный правозащитник, военнослужащий и наш коллега. Об этом рассказал его отец", — рассказала она.

Как стало известно, такие звонки получают и другие родственники пленных. "По нашей информации, среди уволенных есть украинцы, которых РФ осудила пожизненно. Их содержали в одной из самых жестоких тюрем под названием Черный дельфин",- рассказала она.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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