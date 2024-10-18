Украина получит более 1 миллиарда долларов от МВФ: на что правительство потратит средства

Исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF), что позволит Украине в скором времени получить новый транш в размере около $1,1 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Эти средства направим на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", — сообщил глава украинского правительства.

Денис Шмигаль добавил, что при пересмотре был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему будет привлечено в государственный бюджет больше ресурсов.

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"Спасибо Фонду за неизменную последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины", — написал премьер-министр.

В пресс-релизе Международного валютного фонда отметили, что после этого транша общий объем выплат по программе, поддерживаемой МВФ, составит 8,7 миллиарда долларов США.

В МВФ напомнили, что 48-месячное соглашение EFF для Украины с доступом к 15,5 миллиарда долларов США было утверждено 31 марта 2023 года и является частью пакета поддержки для Украины стоимостью 151,4 миллиарда долларов США.

“В первой половине 2024 года экономика [Украины] оказалась более устойчивой, чем ожидалось, с продолжающимся ростом, умеренной инфляцией и достаточными резервами, которые поддерживались значительной внешней поддержкой. Тем не менее, прогноз на оставшийся год и 2025 год ухудшился после Четвертого обзора, главным образом из-за длительных нападений России на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенность в отношении войны; в общем, прогноз остается чрезвычайно неопределенным”. – говорится в пресс-релизе.

Напомним, по итогам 2024 года Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 3,2%. В следующем году этот показатель пойдет на спад, но уже в 2026 прогнозируется рост ВВП в Украине до 7%.

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