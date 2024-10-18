Выборы в США и помощь Украине: к чему готовится НАТО

Предстоящие президентские выборы в США нависли дамокловым мечом над дальнейшей судьбой военной поддержки Украины. Эта тема стала ключевой на встрече министров обороны стран НАТО на этой неделе, поскольку Альянс готовится к сокращению поддержки Украины со стороны США в случае победы Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

На закрытой встрече со своими коллегами в НАТО в четверг, 17 октября, министр обороны Ллойд Остин заявил, что не может предсказать будущее, но, знает, что в Конгрессе по-прежнему сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

Представители НАТО заявили, что готовятся к тому, что в следующем году США возьмут на себя меньшую роль в оказании помощи Украине.

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"Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя [по поддержке Украины – ред.]. Именно поэтому генеральный секретарь хочет, чтобы НАТО лидировала в вопросах оказания помощи в сфере безопасности, а не чтобы это делал один союзник. Европе необходимо активизироваться еще больше", – сказал неназванный представитель Альянса.

Издание отмечает, что потенциальная победа Трампа поставит под сомнение будущее помощи США Украине. И, по мнению некоторых чиновников, худший момент для этого трудно представить.

"Я очень обеспокоен. Оптимистично — это не то слово, которое я бы использовал для описания ситуации [в Украине – ред.] прямо сейчас", — сказал представитель НАТО.

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По его словам, Россия продолжает добиваться небольших тактических успехов на фронте в Украине, имеет значительное преимущество в артиллерии, живой силе и боеприпасах. Дополнительная сложность – это приближение зимних холодов.

И в этой сложной ситуации президент США Джо Байден по-прежнему отказывается снять ограничения на использование американских ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ. Собеседник издания отметил, что многие должностные лица в НАТО не согласны с такой политикой.

"Я не думаю, что кто-то будет утверждать, что в России нет законных целей, поражение которых могло бы повлиять на ситуацию на поле боя. Украине необходимо иметь ряд возможностей, с помощью которых она может поражать эти цели", – сказал представитель НАТО.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что украинские дешевые дроны дальнего радиуса действия являются более эффективным оружием для ударов по территории РФ, чем дорогие высокоточные ракеты западного производства. Кроме того, Украина может использовать их так, как считает нужным.

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