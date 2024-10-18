Вибори у США та допомога Україні: до чого готується НАТО

Майбутні президентські вибори у США нависли дамокловим мечем над подальшою долею військової підтримки України. Ця тема стала ключовою на зустрічі міністрів оборони країн НАТО цього тижня, оскільки Альянс готується до скорочення підтримки України з боку США в разі перемоги Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

На закритій зустрічі зі своїми колегами по НАТО в четвер, 17 жовтня, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що не може передбачити майбутнє, але знає, що в Конгресі, як і раніше, зберігається двопартійна підтримка України.

Представники НАТО заявили, що готуються до того, що наступного року США візьмуть на себе меншу роль у наданні допомоги Україні.

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"Ми не можемо очікувати, що США продовжать брати на себе непомірний тягар [підтримки України – ред.]. Саме тому генеральний секретар хоче, щоб НАТО лідирувало в питаннях надання допомоги у сфері безпеки, а не щоб це робив один союзник. Європі необхідно активізуватися ще більше", – сказав неназваний представник Альянсу.

Видання зазначає, що потенційна перемога Трампа поставить під сумнів майбутнє допомоги США Україні. І на думку деяких чиновників, найгірший момент для цього важко уявити.

"Я дуже стурбований. Оптимістично – це не те слово, яке я використав би для опису ситуації [в Україні – ред.] просто зараз", – сказав представник НАТО.

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За його словами, Росія продовжує добиватися невеликих тактичних успіхів на фронті в Україні, має значну перевагу в артилерії, живій силі та боєприпасах. Додаткова складність – наближення зимових холодів.

І в цій складній ситуації президент США Джо Байден, як і раніше, відмовляється зняти обмеження на використання американських ракет великої дальності для ударів углиб території РФ. Співрозмовник видання зазначив, що багато посадових осіб у НАТО не погоджуються з такою політикою.

"Я не думаю, що хтось стверджуватиме, що в Росії немає законних цілей, ураження яких могло би вплинути на ситуацію на полі бою. Україні необхідно мати низку можливостей, за допомогою яких вона може уражати ці цілі", – сказав представник НАТО.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що українські дешеві дрони дальнього радіусу дії є більш ефективною зброєю для ударів по території РФ, ніж дорогі високоточні ракети західного виробництва. Крім того, Україна може використати їх так, як вважає за потрібне.

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