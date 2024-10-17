Залужний назвав два головних пункти щодо членства України в НАТО 

Україна підсилить НАТО, ставши ініціатором змін. Адже війна змінюється, а Альянс має готуватися до неї та перебудовувати свою військову спроможність.

Про це заявив посол України в Великій Британії Валерій Залужний під час дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

"На мою думку, є два основних пункти, які стають перспективою для вступу України до НАТО. По-перше, наразі НАТО немає ніякої альтернативи щодо колективної безпеки. Ми хочемо перемоги України, ми хочемо закінчити війну. Щоби гарантувати безпеку, Україна приєднується до НАТО, і Альянс стає гарантом безпеки України, включно із відновленням", — зазначив Залужний.

Він також наголосив на необхідності переглядання та перебудові військової спроможності Альянсу.

"По-друге, я вірю, що Україна, як ніхто інший, може підсилити НАТО і стати ініціатором змін. Ми не можемо назвати конкретні терміни, але НАТО має готуватися до війни і перебудовувати свою військову спроможність. Війна змінюється. Цей процес триває. Поки що ми в процесі приєднання до НАТО. Давайте будемо чесними і зізнаємось, що потрібно відходити від лібералізму. Я все ще вірю в те, що буде ухвалено рішення про приєднання України до НАТО. Передусім, щоб посилити НАТО", — сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний також вперше прокоментував План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді. За словами Залужного, цей план абсолютно логічний і стосується не лише України, а й інших держав, які прагнуть закінчення війни.

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