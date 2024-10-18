Україна отримає понад 1 мільярд доларів від МВФ: на що уряд витратить кошти

Виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF), що дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом близько $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ці кошти спрямуємо на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру”, - повідомив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль додав, що під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому буде залучено до державного бюджету більше ресурсів.

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“Дякую Фонду за незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України”, - написав прем’єр-міністр.

У пресрелізі Міжнародного валютного фонду наголосили, що після цього траншу загальний обсяг виплат за програмою, що підтримується МВФ, становитиме 8,7 мільярда доларів США.

У МВФ нагадали, що 48-місячна угода EFF для України з доступом до 15,5 мільярда доларів США була затверджена 31 березня 2023 року та є частиною пакету підтримки для України вартістю 151,4 мільярда доларів США.

“У першій половині 2024 року економіка [України] виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, з продовженням зростання, помірною інфляцією та достатніми резервами, які підтримувалися значною зовнішньою підтримкою. Тим не менш, прогноз на решту року та 2025 рік погіршився після Четвертого огляду, головним чином через тривалі напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо війни; загалом прогноз залишається надзвичайно невизначеним”. - йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Світовий банк прогнозує зростання ВВП в Україні на рівні 3,2%. Наступного року цей показник піде на спад, але вже 2026-го прогнозується зростання ВВП в Україні до 7%.

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