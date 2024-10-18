Сміливо: американська модель у самій лише шкіряній білизні з портупеєю вийшла у світ

Кіна Таварозі у відвертому луку похизувалася стрункою фігурою.
До об'єктивів папараці потрапила американська модель Кіна Таварозі, яка йшла на вечірку у Лос-Анджелесі. Вона привернула до себе увагу провокаційним образом.
На Кіні була чорна шкіряна білизна, чорна шкіряна портупея з гартерами і чорний ковбойський капелюх із ланцюжком і стразами. Лук вона доповнила джинсовими графітовими рукавами із зображенням кролика Playboy, чорними замшевими ботильйонами з блискітками і латексними гольфами, прикрашеними срібною торочкою по боках.
У такому луку жінка похизувалася стрункою фігурою і спокусливим декольте.
Таварозі зробила гарне укладання з локонами і вечірній макіяж із помадою кольору курної троянди. Шию білявка прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою. У руці вона тримала чорну сумку на золотому ланцюжку.
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