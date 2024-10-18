З російського полону повернувся український журналіст Максим Буткевич

Він пішов захищати Україну в ЗСУ одразу після вторгнення РФ і потрапив у полон у червні 2022 року.

З російського полону повернувся Максим Буткевич, український правозахисник, журналіст і військовослужбовець.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Максима Олександра.

Його батько розповів, що Координаційний штаб з питань військовополонених подзвонив йому та повідомив, що його сина обміняли, і зараз він уже на території України.

За його словами, йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України.

“Яке щастя!!! З російського полону повернувся правозахисник і наш колега Максим Буткевич! Він уже на території вільної України. Максиме, чекаємо вдома”, – написала також у фейсбуці голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Раніше журналіст Володимир Золкін написав, що відбувся обмін полоненими, але офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, Максим Буткевич, активіст кампанії за звільнення українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова і Олександра Кольченка, був журналістом на каналі СТБ та кореспондентом у ТСН. Співзасновник кількох правозахисних організацій, він пішов захищати Україну в ЗСУ після вторгнення РФ і потрапив у полон у червні 2022 року. За свою діяльність Максим Буткевич отримав відзнаку за захист прав людини.

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