Без білизни: південноафриканська співачка у відвертому образі позувала на шоу

Tyla у сміливому вбранні продемонструвала оголені частини тіла.
Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, побувала на довгоочікуваному Victoria's Secret Fashion Show у Нью-Йорку.
На рожевій доріжці дівчина продемонструвала провокаційний аутфіт. Вона з'явилася у рожевій асиметричній сукні зі шлейфом, яка наполовину оголювала її тіло, прикрашеній білим та червоним бісером. Під сукнею не було білизни.
Лук співачка доповнила босоніжками на шпильках. Їй зробили високу зачіску, випустивши чубчик і пасма, макіяж зі стрілками і довгий манікюр із декором. Шию вона прикрасила кольє з підвіскою, вуха – сережками з камінням, а руки – каблучками.
Артистка також виступила під час шоу. Вона була одягнена у пікантний ансамбль, розшитий паєтками і бісером. На спині у неї були величезні білі крила.
Нагадаємо, Тайла відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку, де постала в екстравагантній жовтій мінісукні від бренду Area, яка була створена з мотузки, наче намотаної на її струнке тіло.
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