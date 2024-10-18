Без білизни: південноафриканська співачка у відвертому образі позувала на шоу

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, побувала на довгоочікуваному Victoria's Secret Fashion Show у Нью-Йорку.

На рожевій доріжці дівчина продемонструвала провокаційний аутфіт. Вона з'явилася у рожевій асиметричній сукні зі шлейфом, яка наполовину оголювала її тіло, прикрашеній білим та червоним бісером. Під сукнею не було білизни.

Tyla / Фото: Associated Press

Лук співачка доповнила босоніжками на шпильках. Їй зробили високу зачіску, випустивши чубчик і пасма, макіяж зі стрілками і довгий манікюр із декором. Шию вона прикрасила кольє з підвіскою, вуха – сережками з камінням, а руки – каблучками.

Tyla / Фото: Associated Press

Артистка також виступила під час шоу. Вона була одягнена у пікантний ансамбль, розшитий паєтками і бісером. На спині у неї були величезні білі крила.

Tyla / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тайла відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку, де постала в екстравагантній жовтій мінісукні від бренду Area, яка була створена з мотузки, наче намотаної на її струнке тіло.

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