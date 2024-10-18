В Україні знову зростуть ціни на продукти: у Кабміні назвали причини

В Україні варто очікувати подальше зростання цін на продукти.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його даними, серед продуктів, на які ціни будуть зростати: хлібобулочні вироби, фрукти та овочі.

Причини – чергові можливі відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання цих продуктів.

Зі слів Висоцького, є більш чутливі до електропостачання продукти. Наприклад, частка енергоносіїв у кінцевому виробництві хлібобулочних виробів є значною, тому відключення впливають на ціни на ці продукти. Також велика кількість електроенергії потрібна для зберігання овочів та фруктів.

Раніше Держстат повідомив, що зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року.

Читайте також: