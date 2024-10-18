Сутички біля собору в Черкасах: в поліції назвали кількість постраждалих (фото)

Після сутичок у Черкасах на території Свято-Михайлівського кафедрального собору із заявами до поліції звернулися 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Правоохоронці нагадали, що вранці 17 жовтня стався конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального собору між групами громадян. На місці працювали слідчо-оперативні групи Черкаського райуправління поліції, поліція діалогу та патрульні.

"Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає", – йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту. У межах відкритого кримінального провадження за статтею про хуліганство проводяться слідчі дії, вивчаються відеозаписи з соцмереж.

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Поліція на місці сутичок біля храму в Черкасах / Фото: Нацполіція України

Поліція на місці сутичок біля храму в Черкасах / Фото: Нацполіція України

Поліція на місці сутичок біля храму в Черкасах / Фото: Нацполіція України

Поліція на місці сутичок біля храму в Черкасах / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, 17 жовтня у Черкасах сталися сутички на території найбільшого православного храму України – Свято-Михайлівського собору, який перейшов до ПЦУ. Прихильники УПЦ МП влаштували штурм храму.

На місце прибули поліцейські для встановлення обставин події в межах кримінального провадження, розпочатого за статтею про хуліганство.

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