Calvin Klein – надійний бренд на кожен сезон

Мода швидкоплинна субстанція, щосезону змінює напрямки та тренди. Щоб бути завжди на модній хвилі доведеться весь час гнатися за нею. Але якщо немає бажання постійно змінювати гардероб, зверніть увагу на бренд Calvin Klein. Він знаменитий інноваційними рішеннями, мінімалістичним стилем, авангардистським дизайном та універсальністю.

Це американський fashion-бренд класу люкс. Був заснований у 1968 році Кельвіном Кляйном тоді ще молодим дизайнером невеликого ательє. Він виробив свій фірмовий стиль casual chic, у якому повсякденний одяг став елементом високої моди. У 70-х перевів буденні джинси у розряд дизайнерського гламурного одягу, зробив їх всесвітнім трендом. Один із перших запропонував одяг у стилі унісекс.

Сьогодні під лейблом Calvin Klein випускається декілька ліній: жіночій та чоловічий одяг, взуття, сумки, гаманці, годинники, парфуми.

Calvin Klein – для впевнених і активних жінок

Речі з лейблом Calvin Klein вже півстоліття є найбажанішими у гардеробах модниць, що цінують неординарність стилю, бездоганну якість, універсальність. Фірмовий кежуал шик знайшов у світі безліч прихильниць. В продукції переважає напрямок унісекс у поєднанні з лаконічністю форм, авангардизмом дизайну.

В Answear.ua представлена нова колекція популярного бренду, де дівчата знайдуть все для модних луків від білизни до джинсів, курток, взуття, аксесуарів. Футболки, шорти, легінси, джинси, купальники, босоніжки, балетки, кросівки для літніх образів.

Для ефектних багатошарових сетів є великий вибір курток: довгі, стьобані, з хутром, поясом, бомбери. Які можна доповнити вовняною сукнею, светром, світшотом, бавовняним лонсглівом, джинсами. Підкреслити особистий стиль допоможуть брендові кросівки, стильні черевики, та улюблені сумки.

Calvin Klein – вибір стильних чоловіків

Практичність, універсальність, висока якість, комфорт доповнені унікальним фірмовим дизайном це про бренд Calvin Klein. Тому на протязі десятиріч речі зі знаменитим лейблом не втрачають актуальності, а лише примножують армію прихильників. І сьогодні вони є бажаними у гардеробі кожного модника. Адже повністю збігаються з головними тенденціями сучасної моди.

В каталозі чоловіки можуть підібрати:

футболки;

лонсгліви;

кофти;

светри;

куртки;

безрукавки;

спідня білизна;

джинси;

спортивні штани;

кросівки;

черевики.

Мінімалістичність дизайну дозволяє модникам легко поєднувати речі між собою в образи у стилях кежуал, спорт-шик, street style. Але щоб look був завершеним бренд пропонує стильні гаманці, сумки, рюкзаки, шапки, ремені.

Calvin Klein: стильний гардероб на кожен сезон

Теплі сезони змінюються холодними, і модні арсенали потребують корегування. Щоб холоди не застали зненацька, треба потурбуватися про тепло, але залишатися стильною. І модниці знову вибирають Calvin Klein.

Цієї осені в тренді куртки. Бренд пропонує багато цікавих варіантів: куртки-пальто, стьобані, дуті, з хутром, капором. До них дівчина зможе підібрати високі чоботи, стильні черевики, кросівки для міжсезоння. Сумки, рукавички для завершення образу.

Чоловікам бренд приділяє не менше уваги. В каталозі представлений верхній одяг, джинси, кофти, кросівки, черевики, гаманці, рюкзаки. Щоб кожен модник міг створювати модні сети будь-якого стилю та призначення.