Як вивести пляму від кави: перевірені способи

Є кілька способів, які допоможуть вивести пляму з одягу.
Пляма від кави може зіпсувати улюблений одяг. Однак, якщо знати кілька секретів та лайфгаків - річ можна врятувати.
Ефективні поради, які допоможуть позбутися плям - читайте далі.
Оцет і харчова сода
- Змішайте оцет та соду у рівних пропорціях до утворення пастоподібною суміші
- потім цією пастою потріть забруднене місце.
- опісля промийте оброблене місце холодною водою і за потреби виперіть, як зазвичай.
Газована вода
- Налийте трохи несолодкої газованої води на пляму та обережно промокніть її чистою тканинною серветкою.
- Якщо з першого разу пляму не вдалося вивести, повторіть процедуру ще раз.
- Потім прополощіть оброблену ділянку чистою холодною водою і витріть насухо чистим рушником або покладіть до пральної машини.
Сіль
- Спосіб підійте у разі, якщо ви щойно забруднилися.
- Спочатку промокніть пляму, аби увібрати зайву вологу.
- Потім забруднене місце посипте сіллю, щоб вона покрила всю пляму.
- Залиште сіль на п’ять хвилин.
- Обережно очистьте одяг від солі щіткою чи губкою
- Прополощіть оброблене місце в холодній воді.
Як очистити висохлу пляму
Позбутися від висохлої плями на одязі значно важче, однак можливо. Для цього вам знадобиться спеціальний засіб для відбілювання кавових плям.
- Спочатку промийте старе забруднення під струменем гарячої води.
- Потім нанесіть на пляму відбілювач і протріть тканиною.
- Після чого виперіть річ у пральній машині на короткій програмі з засобом для виведення плям.
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