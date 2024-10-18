Як вивести пляму від кави: перевірені способи

Є кілька способів, які допоможуть вивести пляму з одягу.

Пляма від кави може зіпсувати улюблений одяг. Однак, якщо знати кілька секретів та лайфгаків - річ можна врятувати.

Ефективні поради, які допоможуть позбутися плям - читайте далі.

Оцет і харчова сода

Змішайте оцет та соду у рівних пропорціях до утворення пастоподібною суміші

потім цією пастою потріть забруднене місце.

опісля промийте оброблене місце холодною водою і за потреби виперіть, як зазвичай.

Як вивести пляму від кави

Газована вода

Налийте трохи несолодкої газованої води на пляму та обережно промокніть її чистою тканинною серветкою.

Якщо з першого разу пляму не вдалося вивести, повторіть процедуру ще раз.

Потім прополощіть оброблену ділянку чистою холодною водою і витріть насухо чистим рушником або покладіть до пральної машини.

Сіль

Спосіб підійте у разі, якщо ви щойно забруднилися.

Спочатку промокніть пляму, аби увібрати зайву вологу.

Потім забруднене місце посипте сіллю, щоб вона покрила всю пляму.

Залиште сіль на п’ять хвилин.

Обережно очистьте одяг від солі щіткою чи губкою

Прополощіть оброблене місце в холодній воді.

Як очистити висохлу пляму

Позбутися від висохлої плями на одязі значно важче, однак можливо. Для цього вам знадобиться спеціальний засіб для відбілювання кавових плям.

Спочатку промийте старе забруднення під струменем гарячої води.

Потім нанесіть на пляму відбілювач і протріть тканиною.

Після чого виперіть річ у пральній машині на короткій програмі з засобом для виведення плям.

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