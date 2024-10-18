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Як вивести пляму від кави: перевірені способи

Як вивести пляму від кави: перевірені способи

Як вивести пляму від кави

Є кілька способів, які допоможуть вивести пляму з одягу.

Пляма від кави може зіпсувати улюблений одяг. Однак, якщо знати кілька секретів та лайфгаків - річ можна врятувати.

Ефективні поради, які допоможуть позбутися плям - читайте далі.

Оцет і харчова сода

  • Змішайте оцет та соду у рівних пропорціях до утворення пастоподібною суміші
  • потім цією пастою потріть забруднене місце. 
  • опісля промийте оброблене місце холодною водою і за потреби виперіть, як зазвичай.
Як вивести пляму від кави / ©
Як вивести пляму від кави

Газована вода

  • Налийте трохи несолодкої газованої води на пляму та обережно промокніть її чистою тканинною серветкою.
  • Якщо з першого разу пляму не вдалося вивести, повторіть процедуру ще раз.
  • Потім прополощіть оброблену ділянку чистою холодною водою і витріть насухо чистим рушником або покладіть до пральної машини.

Сіль

  • Спосіб підійте у разі, якщо ви щойно забруднилися.
  • Спочатку промокніть пляму, аби увібрати зайву вологу.
  • Потім забруднене місце посипте сіллю, щоб вона покрила всю пляму.
  • Залиште сіль на п’ять хвилин.
  • Обережно очистьте одяг від солі щіткою чи губкою
  • Прополощіть оброблене місце в холодній воді.

Як очистити висохлу пляму

Позбутися від висохлої плями на одязі значно важче, однак можливо. Для цього вам знадобиться спеціальний засіб для відбілювання кавових плям.

  • Спочатку промийте старе забруднення під струменем гарячої води.
  • Потім нанесіть на пляму відбілювач і протріть тканиною.
  • Після чого виперіть річ у пральній машині на короткій програмі з засобом для виведення плям.

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