Как вывести пятно от кофе: проверенные способы

Есть несколько способов, которые помогут вывести пятно из одежды.
Пятно от кофе может испортить любимую одежду. Однако, если знать несколько секретов и лайфгаков – вещь можно спасти.
Эффективные советы, которые помогут избавиться от пятен – читайте дальше.
Уксус и пищевая сода
- Смешайте уксус и соду в равных пропорциях до образования пастообразной смеси.
- затем этой пастой потрите загрязненное место.
- после промойте обработанное место холодной водой и при необходимости постирайте, как обычно.
Газированная вода
- Налейте немного несладкой газировки на пятно и осторожно промокните ее чистой тканевой салфеткой.
- Если с первого раза не удалось вывести пятно, повторите процедуру еще раз.
- Затем прополощите обработанный участок чистой холодной водой и вытрите насухо чистым полотенцем или положите в стиральную машину.
Соль
- Способ подойдите в случае, если вы только что загрязнились.
- Сначала промокните пятно, чтобы впитать лишнюю влагу.
- Затем загрязненное место посыпьте солью, чтобы она покрыла все пятно.
- Оставьте соль на пять минут.
- Осторожно очистите одежду от соли щеткой или губкой
- Прополощите обработанное место в холодной воде.
Как очистить высохшее пятно
Избавиться от высохшего пятна на одежде значительно труднее, однако возможно. Для этого вам понадобится специальное средство для отбеливания кофейных пятен.
- Сначала промойте старое загрязнение под струей горячей воды.
- Затем нанесите на пятно отбеливатель и протрите тканью.
- После чего стирайте вещь в стиральной машине на короткой программе с пятновыводителем.
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