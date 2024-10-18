Как вывести пятно от кофе: проверенные способы

Есть несколько способов, которые помогут вывести пятно из одежды.

Пятно от кофе может испортить любимую одежду. Однако, если знать несколько секретов и лайфгаков – вещь можно спасти.

Эффективные советы, которые помогут избавиться от пятен – читайте дальше.

Уксус и пищевая сода

Смешайте уксус и соду в равных пропорциях до образования пастообразной смеси.

затем этой пастой потрите загрязненное место.

после промойте обработанное место холодной водой и при необходимости постирайте, как обычно.

Как вывести пятно от кофе

Газированная вода

Налейте немного несладкой газировки на пятно и осторожно промокните ее чистой тканевой салфеткой.

Если с первого раза не удалось вывести пятно, повторите процедуру еще раз.

Затем прополощите обработанный участок чистой холодной водой и вытрите насухо чистым полотенцем или положите в стиральную машину.

Соль

Способ подойдите в случае, если вы только что загрязнились.

Сначала промокните пятно, чтобы впитать лишнюю влагу.

Затем загрязненное место посыпьте солью, чтобы она покрыла все пятно.

Оставьте соль на пять минут.

Осторожно очистите одежду от соли щеткой или губкой

Прополощите обработанное место в холодной воде.

Как очистить высохшее пятно

Избавиться от высохшего пятна на одежде значительно труднее, однако возможно. Для этого вам понадобится специальное средство для отбеливания кофейных пятен.

Сначала промойте старое загрязнение под струей горячей воды.

Затем нанесите на пятно отбеливатель и протрите тканью.

После чего стирайте вещь в стиральной машине на короткой программе с пятновыводителем.

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