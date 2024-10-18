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Как вывести пятно от кофе: проверенные способы

Как вывести пятно от кофе: проверенные способы

Как вывести пятно от кофе

Есть несколько способов, которые помогут вывести пятно из одежды.

Пятно от кофе может испортить любимую одежду. Однако, если знать несколько секретов и лайфгаков – вещь можно спасти.

Эффективные советы, которые помогут избавиться от пятен – читайте дальше.

Уксус и пищевая сода

  • Смешайте уксус и соду в равных пропорциях до образования пастообразной смеси.
  • затем этой пастой потрите загрязненное место.
  • после промойте обработанное место холодной водой и при необходимости постирайте, как обычно.
Как вывести пятно от кофе / ©
Как вывести пятно от кофе

Газированная вода

  • Налейте немного несладкой газировки на пятно и осторожно промокните ее чистой тканевой салфеткой.
  • Если с первого раза не удалось вывести пятно, повторите процедуру еще раз.
  • Затем прополощите обработанный участок чистой холодной водой и вытрите насухо чистым полотенцем или положите в стиральную машину.

Соль

  • Способ подойдите в случае, если вы только что загрязнились.
  • Сначала промокните пятно, чтобы впитать лишнюю влагу.
  • Затем загрязненное место посыпьте солью, чтобы она покрыла все пятно.
  • Оставьте соль на пять минут.
  • Осторожно очистите одежду от соли щеткой или губкой
  • Прополощите обработанное место в холодной воде.

Как очистить высохшее пятно

Избавиться от высохшего пятна на одежде значительно труднее, однако возможно. Для этого вам понадобится специальное средство для отбеливания кофейных пятен.

  • Сначала промойте старое загрязнение под струей горячей воды.
  • Затем нанесите на пятно отбеливатель и протрите тканью.
  • После чего стирайте вещь в стиральной машине на короткой программе с пятновыводителем.

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