Будет идеально чистой без стирки: как быстро освежить одежду и избавиться от пятен

Если нет времени на стирку, нужно быстро избавиться от неприятного запаха на одежде или пятен, помогут простые, но достаточно действенные рекомендации.

Вдруг выключили свет, а вам утром нужна чистая рубашка без запаха пота и пятен. В таких случаях можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут убить неприятные запахи, вывести пятна и сделать одежду чистой и свежей. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваши вещи стали идеально чистыми без стирки.

Как вывести пятна и неприятный запах из одежды без стирки

Уксус или перекись водорода. Нужно обработать каждое пятно уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом с помощью распылителя. Через несколько минут пятно и запах от него должны исчезнуть. При необходимости процедуру необходимо повторить.

Нужно обработать каждое пятно уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом с помощью распылителя. Через несколько минут пятно и запах от него должны исчезнуть. При необходимости процедуру необходимо повторить. Развесить одежду на открытом воздухе. Такой способ убьет все неприятные запахи, если вы развесите ее на несколько часов на балконе.

Такой способ убьет все неприятные запахи, если вы развесите ее на несколько часов на балконе. Водка. Чтобы сделать пятновыводитель из водки, разбавьте ее с водой в пропорциях 1:2. С помощью распылителя обработайте все пятна на одежде. После того, как одежда высохнет, пятна и неприятный запах также исчезнут.

Чтобы сделать пятновыводитель из водки, разбавьте ее с водой в пропорциях 1:2. С помощью распылителя обработайте все пятна на одежде. После того, как одежда высохнет, пятна и неприятный запах также исчезнут. Морозилка. Чтобы вывести все неприятные запахи на вещах, нужно сложить их в пакет и положить в морозильную камеру на полчаса. Низкая температура убивает все бактерии, вызывающие неприятные ароматы.

Чтобы вывести все неприятные запахи на вещах, нужно сложить их в пакет и положить в морозильную камеру на полчаса. Низкая температура убивает все бактерии, вызывающие неприятные ароматы. Эфирное масло. Такой способ поможет убрать неприятный аромат в шкафу, от чего ваша одежда будет приятно пахнуть. Возьмите свой любимый запах и нанесите несколько капель масла на ватный диск, затем положите его в шкаф. Через несколько часов вся ваша одежда, находящаяся в шкафу, будет приятно пахнуть.

Такой способ поможет убрать неприятный аромат в шкафу, от чего ваша одежда будет приятно пахнуть. Возьмите свой любимый запах и нанесите несколько капель масла на ватный диск, затем положите его в шкаф. Через несколько часов вся ваша одежда, находящаяся в шкафу, будет приятно пахнуть. Газетные шарики. Такой способ поможет справиться с запахом пота в обуви и на одежде. Нужно из газеты сформовать шарики и засунуть их в сапоги или ботинки. А для одежды просто сверните бумагу в несколько слоев и положите под мышки.

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