Будет идеально чистой без стирки: как быстро освежить одежду и избавиться от пятен

Если нет времени на стирку, нужно быстро избавиться от неприятного запаха на одежде или пятен, помогут простые, но достаточно действенные рекомендации.
Вдруг выключили свет, а вам утром нужна чистая рубашка без запаха пота и пятен. В таких случаях можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут убить неприятные запахи, вывести пятна и сделать одежду чистой и свежей. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваши вещи стали идеально чистыми без стирки.
Как вывести пятна и неприятный запах из одежды без стирки
- Уксус или перекись водорода. Нужно обработать каждое пятно уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом с помощью распылителя. Через несколько минут пятно и запах от него должны исчезнуть. При необходимости процедуру необходимо повторить.
- Развесить одежду на открытом воздухе. Такой способ убьет все неприятные запахи, если вы развесите ее на несколько часов на балконе.
- Водка. Чтобы сделать пятновыводитель из водки, разбавьте ее с водой в пропорциях 1:2. С помощью распылителя обработайте все пятна на одежде. После того, как одежда высохнет, пятна и неприятный запах также исчезнут.
- Морозилка. Чтобы вывести все неприятные запахи на вещах, нужно сложить их в пакет и положить в морозильную камеру на полчаса. Низкая температура убивает все бактерии, вызывающие неприятные ароматы.
- Эфирное масло. Такой способ поможет убрать неприятный аромат в шкафу, от чего ваша одежда будет приятно пахнуть. Возьмите свой любимый запах и нанесите несколько капель масла на ватный диск, затем положите его в шкаф. Через несколько часов вся ваша одежда, находящаяся в шкафу, будет приятно пахнуть.
- Газетные шарики. Такой способ поможет справиться с запахом пота в обуви и на одежде. Нужно из газеты сформовать шарики и засунуть их в сапоги или ботинки. А для одежды просто сверните бумагу в несколько слоев и положите под мышки.
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