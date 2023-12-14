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Будет идеально чистой без стирки: как быстро освежить одежду и избавиться от пятен

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
209
Время на прочтение
2 мин
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Будет идеально чистой без стирки: как быстро освежить одежду и избавиться от пятен

Как избавиться от пятен на одежде без стирки / Фото: pixabay.com

Если нет времени на стирку, нужно быстро избавиться от неприятного запаха на одежде или пятен, помогут простые, но достаточно действенные рекомендации.

Вдруг выключили свет, а вам утром нужна чистая рубашка без запаха пота и пятен. В таких случаях можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут убить неприятные запахи, вывести пятна и сделать одежду чистой и свежей. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваши вещи стали идеально чистыми без стирки.

Как вывести пятна и неприятный запах из одежды без стирки

  • Уксус или перекись водорода. Нужно обработать каждое пятно уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом с помощью распылителя. Через несколько минут пятно и запах от него должны исчезнуть. При необходимости процедуру необходимо повторить.
  • Развесить одежду на открытом воздухе. Такой способ убьет все неприятные запахи, если вы развесите ее на несколько часов на балконе.
  • Водка. Чтобы сделать пятновыводитель из водки, разбавьте ее с водой в пропорциях 1:2. С помощью распылителя обработайте все пятна на одежде. После того, как одежда высохнет, пятна и неприятный запах также исчезнут.
  • Морозилка. Чтобы вывести все неприятные запахи на вещах, нужно сложить их в пакет и положить в морозильную камеру на полчаса. Низкая температура убивает все бактерии, вызывающие неприятные ароматы.
  • Эфирное масло. Такой способ поможет убрать неприятный аромат в шкафу, от чего ваша одежда будет приятно пахнуть. Возьмите свой любимый запах и нанесите несколько капель масла на ватный диск, затем положите его в шкаф. Через несколько часов вся ваша одежда, находящаяся в шкафу, будет приятно пахнуть.
  • Газетные шарики. Такой способ поможет справиться с запахом пота в обуви и на одежде. Нужно из газеты сформовать шарики и засунуть их в сапоги или ботинки. А для одежды просто сверните бумагу в несколько слоев и положите под мышки.

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Дата публикации
Просмотры
209
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