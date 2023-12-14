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Россияне готовят массированные ракетные атаки — Гуменюк

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Россияне готовят массированные ракетные атаки — Гуменюк

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк

Для изучения украинской системы ПВО враг применяет фальшивые цели.

Атаками с воздуха россияне пытаются истощить украинскую систему ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Готовясь к применению ракет в более массированном объеме, вероятно, что россияне изучают маршруты для ракет, способы нашего реагирования, и степень нашей готовности. Враг применяет разные способы для этого, в том числе фальшивые цели", — подчеркнула она.

Напомним, ночью против 14 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 дрон. Позже днем 14 декабря во время воздушной тревоги армия РФ запустила ракеты по Хмельницкой области — в район Староконстантинова.

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Дата публикации
Просмотры
2646
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