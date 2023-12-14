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Росіяни готують масовані ракетні атаки — Гуменюк

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Росіяни готують масовані ракетні атаки — Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Для вивчення української системи ППО ворог застосовує фальшиві цілі.

Атаками з повітря росіяни намагаються виснажити українську систему ППО та вивчити маршрути для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. 

"Готуючись до застосування ракет у більш масованому обсязі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності. Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила вона.

Нагадаємо, вночі проти 14 грудня року російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили 41 дрон. Пізніше вдень 14 грудня під час повітряної тривоги армія РФ запустила ракети на Хмельниччину - в район Старокостянтинова. 

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Дата публікації
Перегляди
2954
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