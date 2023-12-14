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Обстріл України "Кинджалами": Ігнат розповів про ракетні удари та мету Росії

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Марія БойкоМарія Бойко
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Обстріл України "Кинджалами": Ігнат розповів про ракетні удари та мету Росії

Юрій Ігнат / Фото: АрміяInform

Окупанти вкотре атакують Хмельниччину.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти 14 грудня атакували Україну ракетами "Кинджал". Наразі наслідки цього встановлюються. 

Про це він сказав у етері "24 каналу". 

Ігнат пояснив, що ракети летіли у бік Хмельниччини, їхня кількість зараз встановлюється. 

"Були пуски у район Хмельницької області, потім було зафіксовано ще кілька повітряних цілей, якій йшли через Київ у напрямку заходу - це Рівненська та Волинська області. Скільки було цих ракет - ми з'ясовуємо. Чи було збиття, теж ми встановимо", - сказав він. 

Також Юрій Ігнат додав, що окупанти запускають ракети по місту Старокостянтинів Хмельницької області, оскільки там базується українська тактична авіація.  

"Це місце базування 7 бригади тактичної авіації. У нас є єдина бригада, яка має на озброєнні тактичні бомбардувальники і це їхнє місце стаціонарного базування. Але ми розуміло, що сьогодні "ніхто вдома не сидить". Але ворог чомусь облюбував це місце. Туди щоночі летять "Шахеди", а тепер уже і "Кинджали", - пояснив він. 

Нагадаємо, вдень 14 грудня повітряна тривога кілька разів уже охоплювала всю УкраїнуОкупанти запустили у бік нашої держави ракети "Кинджал". 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1543
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