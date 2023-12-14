Обстріл України "Кинджалами": Ігнат розповів про ракетні удари та мету Росії

Окупанти вкотре атакують Хмельниччину.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти 14 грудня атакували Україну ракетами "Кинджал". Наразі наслідки цього встановлюються.
Про це він сказав у етері "24 каналу".
Ігнат пояснив, що ракети летіли у бік Хмельниччини, їхня кількість зараз встановлюється.
"Були пуски у район Хмельницької області, потім було зафіксовано ще кілька повітряних цілей, якій йшли через Київ у напрямку заходу - це Рівненська та Волинська області. Скільки було цих ракет - ми з'ясовуємо. Чи було збиття, теж ми встановимо", - сказав він.
Також Юрій Ігнат додав, що окупанти запускають ракети по місту Старокостянтинів Хмельницької області, оскільки там базується українська тактична авіація.
"Це місце базування 7 бригади тактичної авіації. У нас є єдина бригада, яка має на озброєнні тактичні бомбардувальники і це їхнє місце стаціонарного базування. Але ми розуміло, що сьогодні "ніхто вдома не сидить". Але ворог чомусь облюбував це місце. Туди щоночі летять "Шахеди", а тепер уже і "Кинджали", - пояснив він.
Нагадаємо, вдень 14 грудня повітряна тривога кілька разів уже охоплювала всю Україну. Окупанти запустили у бік нашої держави ракети "Кинджал".
Читайте також:
- Росія може завдати повторного ракетного удару по Києву: Жданов назвав дату
- РФ запустила ракети по Хмельниччині: сталися вибухи
- Вночі РФ атакувала дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО