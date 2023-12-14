Деньги для бюджета: в НБУ рассказали, будут ли опять включать "печатный станок"

Глава НБУ заверил, что пока не видит оснований для дополнительной печати денег.

Национальный банк пока не планирует возобновлять эмиссионное финансирование бюджета, или более простыми словами – не планирует включать "печатный станок".

Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Мы не видим сейчас оснований для возобновления эмиссионного финансирования. Да, мы свидетельствуем, что риски, связанные с ритмическим поступлением финансовой помощи, в определенной степени реализовались.

Вместе с тем, состоялся второй успешный пересмотр программы Международного валютного фонда. фундаментом этой программы является заверение стран донорской коалиции о покрытии того gap, то есть финансового уровня помощи, чтобы сбалансировать бюджет", – сказал Пышный.

По его словам, в будущем регулятор будет рассматривать ситуацию, учитывая те вызовы, которые возникнут.

Пышный считает, что есть достаточно оснований говорить о возобновлении соответствующей ритмичности международной помощи.

"Поэтому мы остаемся в пределах 2023 года, в той рамке, которую определяли — монетизация бюджетного дефицита не понадобится. И, соответственно, в коммуникации с нашими коллегами будем рассматривать этот вопрос и нарабатывать оптимальный вариант решения", — подытожил глава НБУ.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный объяснил причину ослабления гривны в последние дни.

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