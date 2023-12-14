Ослабление гривны в последние дни: глава НБУ объяснил причину

Сейчас происходит освоение расходов, которые накапливаются в течение года.

К концу года потребность в валюте растет, поэтому происходит освоение тех затрат, которые накапливаются в течение года. Поэтому мы наблюдаем небольшое ослабление гривни в последние дни.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

По его словам, сейчас мы являемся свидетелями обычного в довоенное время для нас процесса сезонности.

"Что мы наблюдаем со стороны чистого спроса по безналичным операциям клиентов: в октябре он составил $97 млн, в ноябре — $61 млн, с третьей декады ноября мы наблюдаем увеличение. А в декабре средний показатель — $70 млн. Увеличение спроса обуславливает более активное участие НБУ на рынке", — добавил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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Отметим, что с начала недели снижение курса составило почти 1%, однако благодаря его укреплению до 36,0143 грн/$1 в двадцатых числах ноября с момента перехода Нацбанка к режиму управляемой гибкости 3 октября ослабление курса национальной валюты составило чуть более 1,2 %, или 45,6 копеек за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 декабря. Стоимость доллара – 37,02 грн – это на 4 коп. больше курса предыдущего дня. Евро уменьшился на 1 коп., а злотый – прибавил 2 коп.

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