Помощь Украине от США: Байден сделал уступку республиканцам — Bloomberg

Сенаторы от Республиканской партии выслушали предложение Белого дома по вопросу защиты границы США в контексте соглашения о помощи Украине.

Президент США Джо Байден предложил изменения в пограничной политике по отношению к мигрантам, повысив перспективу достичь двухпартийного соглашения о помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенаторов-республиканцев после их почти двухчасовой встречи с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, озвучившим это устное предложение.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение заключается в предоставлении президенту расширенных полномочий по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу.

В издании отметили, что администрации Байдена и экс-президента Дональда Трампа использовали аналогичную политику высылки мигрантов, известную как Глава 42, из соображений общественного здравоохранения во время пандемии Covid-19.

При этом защитники прав иммигрантов утверждают, что такая политика лишит уязвимых мигрантов права искать убежище в США.

Тиллис, который является ключевым участником переговоров, сказал, что республиканцы должны немного "дополнить" предложение Белого дома и "проверить, серьезно оно или нет".

Еще один республиканец, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что после вмешательства Белого дома вопрос немного прояснился, но подчеркнул, что окончательное соглашение не будет готово "в ближайшее время".

Главный участник переговоров от Республиканской партии, сенатор Джеймс Лэнкфорд, сказал, что на бумаге от Белого дома еще нет ничего.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей внесли изменения в пограничной политике США необходимым условием для одобрения пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов, который просит одобрить администрация Байдена.

Республиканец Том Тиллис и ведущий переговорщик от Демократической партии Крис Мерфи заявили, что Конгрессу следует продолжать сессию до тех пор, пока они не достигнут соглашения.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.

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