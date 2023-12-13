Влияние России на Западных Балканах усиливается — Bloomberg

Ранее Милорад Додик заявлял, что Путин должен "поблагодарить Республику Сербскую за неспособность Боснии ввести санкции против России".

Президент Республики Сербской Милорад Додик, поддерживаемый Россией, выступил в эфире государственного телеканала и объявил о своих планах стать первым президентом сепаратистского государства боснийских сербов.

Об этом говорится в материале Bloomberg об усилении российского влияния на Балканах.

"Заявление, пробудившее воспоминания о жестокой этнической чистке, произошедшей в регионе почти три десятилетия назад, было принято только через месяц после того, как Европейская комиссия отказалась рекомендовать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины", — говорится в материале.

Bloomberg пишет, что в стране, считающейся самой горячей точкой Европы после Украины, решение Еврокомиссии стало подарком для таких политических игроков, как Россия, стремящихся спровоцировать нестабильность.

"Декларация, которая взбудоражила воспоминания о жестокой этнической чистке, произошедшей в регионе почти три десятилетия назад, была сделана только через месяц после того, как Европейская комиссия отказалась рекомендовать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", — говорится в материале.

Босния, земля с 3,3 миллионами населения, физически разделенная между боснийскими сербами с одной стороны и мусульманами и этническими хорватами с другой, подала заявку на членство в ЕС в 2016 году, а в прошлом году получила статус кандидата.

"Но ее мечта о европейской интеграции, которая помогла удержать страну Западных Балкан вместе, несмотря на продолжающуюся до сих пор напряженность выглядит в лучшем случае далекой", — пишет Bloomberg.

Дейтонские мирные соглашения (мирный договор между Сербией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной о завершении Боснийской войны, подписанный в ноябре 1995 года в Дейтоне, штат Огайо — ред.) положили конец четырехлетней войне, в которой погибли более 100 тысяч человек, но они погибли более 100 тысяч человек, но демографический раскол в стране.

Сербам, составляющим большинство православных христиан, был предоставлен участок земли вдоль западной и восточной границ, известный как Республика Сербская, а федерация мусульман и хорватов получила примерно равное количество территории на юго-западе.

Эти две части слабо объединены слабым центральным правительством и сменяемым президентским составом из трех человек, члены которого должны быть избраны из каждой группы. Поскольку все конституционные изменения нуждаются в консенсусе, такая структура позволяет любому из этнических лидеров держать процесс вступления Боснии в ЕС заложником.

В Боснии и Герцеговине заявляют, что пророссийский Милорад Додик отказался проводить реформы, необходимые для продвижения вперед, если его требования не будут выполнены.

Милорад Додик и его отношения с Путиным

"Уютные отношения Додика с Путиным, которого он часто посещает в Москве, принесли дивиденды им обоим", — пишет Bloomberg.

В городе Баня-Лука Россия помогает финансировать строительство русско-сербского храма и культурного центра.

Ранее Додик заявлял, что глава Кремля должен "поблагодарить Республику Сербскую за неспособность Боснии ввести санкции против России".

Что говорят в ЕС

В ЕС обеспокоены ситуацией на Балканах.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что неспособность добиться сближения Западных Балкан с Евросоюзом усилила влияние России в регионе и сделала ЕС более уязвимым.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что в Боснию следует относиться наравне с Украиной, которая продвигается вперед в процессе присоединения. Издание пишет, что другие соседние страны в скором времени могут столкнуться с аналогичными проблемами.

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Милорад Додик и откровенно сепаратистский закон

Президент Республики Сербской Милорад Додик подписал закон об отказе публикации в Республике Сербских актов и законов Боснии и Герцеговины, что возмутило высокого представителя БиГ Кристиана Шмидта. Он аннулировал два закона, игнорировавших положения Конституционного суда БиГ.

США ввели санкции против двух физических и четырех компаний, составляющих основную часть патронажной сети президента Республики Сербской Милорада Додика.

Отметим, что западные правительства давно рассматривают Сербию как незаменимый балканский голос, иногда за счет более периферийных игроков.

Ранее президент Сербии пригрозил, что Украина "потеряет все", если признает независимость Косово.

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