Венгрия получит более 10 млрд евро от ЕС перед решающим для Украины саммитом

Венгрии открыли доступ к части отведенных для нее средств в фондах ЕС.

В преддверии решающего саммита по Украине Европейский Союз разрешил разморозить более 10 миллиардов евро помощи, предназначенной для Венгрии. Это часть средств, замороженных из-за беспокойства ЕС относительно верховенства права в этой стране.

В опубликованном в среду, 13 декабря, заявлении Еврокомиссия подтвердила, что Венгрия приняла надлежащие меры.

"Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около €10,2 миллиарда", — говорится в сообщении.

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В Еврокомиссии отметили, что венгерские власти согласовали законодательные инициативы по укреплению независимости судебной системы.

При этом ЕС будет следить за тем, как Венгрия реализует введенные меры, оставляя за собой право снова заблокировать средства, если условия не будут выполняться.

Вероятно, решение открыть Венгрии доступ к части отведенных для нее средств в фондах ЕС не случайно одобрили накануне "украинского" саммита, запланированного на 14-15 декабря. В его повестке дня, в частности, выделение макрофинансовой помощи Украине — €50 миллиардов на следующие четыре года.

Напомним, ранее главный политический советник венгерского премьер-министра Виктор Орбан Балаш заявил, что Венгрия готова снять вето на финансирование Украины в обмен на €30 млрд, которые ЕС заблокировал для Будапешта.

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