Угорщина отримає понад 10 млрд євро від ЄС перед вирішальним для України самітом

Угорщині відкрили доступ до частини відведених для неї коштів у фондах ЄС.

Напередодні вирішального саміту щодо України Європейський Союз дозволив розморозити понад 10 мільярдів євро допомоги, призначеної для Угорщини. Це частина коштів, які були заморожені через занепокоєння ЄС щодо верховенства права в цій країні.

В опублікованій в середу, 13 грудня, заяві Єврокомісія підтвердила, що Угорщина вжила належні заходи.

“Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько €10,2 мільярда”, - йдеться у повідомленні.

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У Єврокомісії відзначили, що угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи.

При цьому ЄС надалі буде стежити за тим, як Угорщина реалізує запроваджені заходи, залишаючи за собою право знову заблокувати кошти, якщо умови не виконуватимуться.

Ймовірно, рішення відкрити Угорщині доступ до частини відведених для неї коштів у фондах ЄС невипадково схвалили напередодні “українського” саміту, запланованого на 14–15 грудня. На його порядку денному, зокрема, виділення макрофінансової допомоги Україні — €50 мільярдів на наступні чотири роки.

Нагадаємо, раніше головний політичний радник угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш заявив, що Угорщина готова зняти вето на фінансування України в обмін на €30 млрд, які ЄС заблокував для Будапешта.

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