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РФ ударила дронами и баллистикой: сколько целей сбило ПВО и куда целился враг

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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РФ ударила дронами и баллистикой: сколько целей сбило ПВО и куда целился враг

ПВО. / Фото: Associated Press

Столица была одной из целей неприятеля.

Ночью о среде, 13 декабря, российская армия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed, а также в 03:00 нанесла ракетные удары. Силы ПВО уничтожили десять дронов и десять баллистических ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты атаковали беспилотниками из временно аннексированного Крыма — района Балаклавы. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области.

"Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных сил", говорится в сообщении.

Кроме того, в 03.00 13 декабря РФ нанесла ракетный удар по столице Украины. Десять целей летели в направлении Киева по баллистической траектории. Все цели сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО. Были уничтожены все цели.

При атаке на Киев ракета упала на территории больницы. Число пострадавших возросло до 45 человек. Известно, что 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В том числе и трое детей.

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Дата публикации
Просмотры
4371
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