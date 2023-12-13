РФ вдарила дронами і балістикою: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Столиця була однією з цілей ворога.

Вночі про середи, 13 грудня, російська армія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed, а також о 03:00 завдала ракетних ударів. Сили ППО знищили десять дронів та десять балістичних ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували безпілотниками з тимчасово анексованого Криму - району Балаклави. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині.

"Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних сил", йдеться у повідомленні.

Крім того, о 03.00 13 грудня РФ завдала ракетного удару по столиці України. Десять цілей летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії. Усі цілі збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО. Було знищено всі цілі.

Під час атаки на Київ ракета впала на території лікарні. Кількість постраждалих зросла до 45 осіб. Відомо, що 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей.

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