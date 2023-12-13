Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ППО дві години знищувала ворожі ударні безпілотники на Одещині

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1336
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ППО дві години знищувала ворожі ударні безпілотники на Одещині

Ворог знову використав іранські дрони-камікадзе

Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Під час дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" по Одещині.

Про це інформують Сили оборони півдня у повідомлені у соціальних мережах.

Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони.

За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Стан задовільний.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

"Пам'ятайте, ворог підступний і може застосовувати кілька хвиль атак протягом ночі. Не втрачайте пильності, дослухайтеся сигналів повітряних тривог, оперативно переходьте в укриття.
Бережіть себе! Разом бережемо Україну!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що вночі 2 грудня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1336
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація