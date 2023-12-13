ППО дві години знищувала ворожі ударні безпілотники на Одещині

Під час дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" по Одещині.

Про це інформують Сили оборони півдня у повідомлені у соціальних мережах.

Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони.

За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Стан задовільний.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

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"Пам'ятайте, ворог підступний і може застосовувати кілька хвиль атак протягом ночі. Не втрачайте пильності, дослухайтеся сигналів повітряних тривог, оперативно переходьте в укриття.

Бережіть себе! Разом бережемо Україну!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 2 грудня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

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