Астрологічний прогноз на 13 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи починати не рекомендується, проте їх можна планувати і обмірковувати всі деталі. Можна – і треба! — мріяти: велика ймовірність того, що мрії збудуться, до того ж це відбудеться протягом місяця.

Символ дня: Ліхтар.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: захисні сили організму ослаблені, тому велика можливість підхопити інфекцію. Необхідно дотримуватись максимальної обережності – особливо не рекомендується відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: необхідно відмовитися від гарячої та гострої їжі – вона може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна робити та заряджати талісмани та обереги, а також знімати пороблення та прокляття.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, позитивні, побачивши негативний сон, головне — нікому про нього не розповідати, тоді він не збудеться.

Табу дня: будуючи плани на майбутнє, не можна включати в них негатив для інших людей.

Цитата дня: «Якщо ти налаштована лише на те, щоб комусь подобатися, ти маєш бути готовою йти на компроміс з будь-якого приводу і в будь-який час – і ти ніколи нічого не досягнеш» (Маргарет Тетчер).

Читайте також: