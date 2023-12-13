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Астрологический прогноз на 13 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 декабря

Горный хрусталь - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела начинать не рекомендуется, зато их можно планировать и обдумывать все детали. Можно – и нужно! – мечтать: велика вероятность того, что мечты сбудутся, причем это произойдет в течение месяца. 

Символ дня: фонарь. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный алый, багряный, пунцовый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: головной мозг. 

Болезни дня: защитные силы организма ослаблены, поэтому велика вероятность подхватить инфекцию. Необходимо соблюдать максимальную осторожность – особенно не рекомендуется посещать места массового скопления людей. 

Питание дня: необходимо отказаться от горячей и острой пищи – она может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно делать и заряжать талисманы и обереги, а также снимать порчу и проклятия. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, позитивные, увидев негативный сон, главное – никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется. 

Табу дня: строя планы на будущее, нельзя включать в них негатив для других людей. 

Цитата дня: "Если ты настроена только на то, чтобы кому-то нравиться, ты должна быть готова идти на компромисс по любому поводу и в любое время – и ты никогда ничего не достигнешь" (Маргарет Тэтчер). 

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Дата публикации
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