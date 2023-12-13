Чергова атака на Одещину: ворог обстріляв мирний обʼєкт, є постраждалі

Росія не зупиняється в обстрілах України.

У ніч проти 13 грудня ворог знову здійснив чергову атаку на Одещину.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Черговий мирний обʼєкт - територія нашого КП з цивільним автотранспортом - вантажним та легковим", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, є постраждалі. Наразі їм надається медична допомога. Проте ворогу не зламати ані Одесу, ані одеситів. Тримаємося!", - наголосив очільник міста.

Нагадаємо, що вночі 2 грудня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

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