Вплив Росії на Західних Балканах посилюється — Bloomberg

Раніше Мілорад Додік заявляв, що Путін має "подякувати Республіці Сербській за нездатність Боснії запровадити санкції проти Росії".

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, якого підтримує Росія, виступив в ефірі місцевого телеканала та оголосив про свої плани стати першим президентом сепаратистської держави боснійських сербів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg про посилення російського впливу на Балканах.

"Заява, що пробудила спогади про жорстоку етнічну чистку, яка сталася в регіоні майже три десятиліття тому, була ухвалена лише за місяць після того, як Європейська комісія відмовилася рекомендувати переговори про вступ Боснії і Герцеґовини", — йдеться у матеріалі.

Bloomberg пише, що в країні, яка вважається найгарячішою точкою Європи після України, рішення Єврокомісії стало подарунком для таких політичних гравців, як Росія, які прагнуть спровокувати нестабільність.

"Декларація, яка розбурхала спогади про жорстоку етнічну чистку, що відбулася в регіоні майже три десятиліття тому, була зроблена лише через місяць після того, як Європейська комісія відмовилася рекомендувати переговори про вступ з Боснією та Герцеґовиною", — йдеться у матеріалі.

Боснія, земля з 3,3 мільйонами населення, фізично розділена між боснійськими сербами з одного боку та мусульманами та етнічними хорватами з іншого, подала заявку на членство в ЄС 2016 року, а минулого року отримала статус кандидата.

"Але її мрія про європейську інтеграцію, яка допомогла утримати країну Західних Балкан разом, незважаючи на напруженість, що триває й досі, виглядає в кращому випадку далекою", — пише Bloomberg.

Дейтонські мирні угоди (мирний договір між Сербією, Хорватією та Боснією і Герцеґовиною про завершення Боснійської війни, підписаний у листопаді 1995 року в Дейтоні, штат Огайо — ред.) поклали кінець чотирирічній війні, у якій загинуло понад 100 тисяч людей, але вони також заморозили демографічний розкол у країні.

Сербам, які становлять більшість православних християн, було надано ділянку землі вздовж західного і східного кордонів, відому як Республіка Сербська, а федерація мусульман і хорватів отримала приблизно рівну кількість території на південному заході.

Ці дві частини слабо об'єднані слабким центральним урядом і змінюваним президентським складом із трьох осіб, члени якого мають бути обрані з кожної групи. Оскільки всі конституційні зміни потребують консенсусу, така структура дає змогу будь-якому з етнічних лідерів тримати процес вступу Боснії до ЄС заручником.

У Боснії і Герцеґовині заявляють, що проросійський Мілорад Додік відмовився проводити реформи, необхідні для просування вперед, якщо його власні вимоги не будуть виконані.

Мілорад Додік та його стосунки з Путіним

"Затишні стосунки Додіка з Путіним, якого він часто відвідує в Москві, принесли дивіденди їм обом", — пише Bloomberg.

У місті Баня-Лука Росія допомагає фінансувати будівництво російсько-сербського храму і культурного центру.

Раніше Додік заявляв, що очільник Кремля має "подякувати Республіці Сербській за нездатність Боснії запровадити санкції проти Росії".

Що кажуть в ЄС

В ЄС занепокоєні ситуацією на Балканах.

Президент Латвії Едгарс Ринкевич заявив, що нездатність домогтися зближення Західних Балкан з Євросоюзом посилила вплив Росії в регіоні і зробила ЄС більш вразливим.

Очільник МЗС Австрії Александр Шалленберг вважає, що до Боснії слід ставитися нарівні з Україною, яка просувається вперед у процесі приєднання. Видання пише, що інші сусідні країни незабаром можуть зіткнутися з аналогічними проблемами.

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Мілорад Додік та відверто сепаратистський закон

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів та законів Боснії і Герцеґовини, що обурило високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ.

США запровадили санкції проти двох фізичних і чотирьох компаній, що становлять основну частину патронажної мережі президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Зазначимо, що західні уряди вже давно розглядають Сербію як незамінний балканський голос, іноді за рахунок більш периферійних гравців.

Раніше президент Сербії пригрозив, що Україна "втратить усе", якщо визнає незалежність Косова.

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