В НАТО ухвалили рішення збільшити присутність миротворців у Косові – Столтенберг

Генсек Столтенберг також застеріг від підриву ситуації з боку Росії.
НАТО збільшує чисельність свого контингенту в Косові KFOR на тлі стрілянини в селі Баньська. Альянс дуже серйозно поставився до спалаху насильства, який призвів до загибелі чотирьох людей.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з президенткою Косова Вйосою Османі у Приштині, передає "Радіо Свобода".
Альянс розглядає питання постійного збільшення військового контингенту в Косові після сутичок на півночі регіону у вересні.
НАТО ухвалило рішення збільшити чисельність миротворців у Косові KFOR після стрілянини в сербському православному монастирі села Баньська 24 вересня 2023 року. Там стався бій правоохоронців з озброєними нападниками.
За словами Столтенберга, в НАТО розмірковують, чи варто ще більше посилити присутність миротворців у Косові, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не створить нового жорстокого конфлікту в Косові або за його межами.
Він також заявив, що винні у стрілянині мають понести відповідальність, а також пообіцяв озвучити це ж повідомлення під час зустрічей, які мають відбутися 21 листопада у столиці Сербії Белграді.
"Такі насильницькі напади є неприйнятними. Винні мають постати перед правосуддям", – сказав він.
Столтенберг застеріг від підриву стабільності з боку Росії
Альянс збільшив обсяг контингенту, чисельність якого зазвичай становить 4 500 осіб, на кілька сотень військовослужбовців, надіславши додаткові сили з Великої Британії та Румунії.
Тим часом, прибувши до Приштини з боснійського Сараєва, очільник НАТО застеріг від "сепаратистської та розкольницької риторики", яка охопила Боснію, та ознак "зловмисного іноземного втручання", зокрема, з боку Росії.
Очільник НАТО сказав, що союзники "рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність" Боснії на тлі дедалі більшого занепокоєння, що Москва намагається внести нестабільність у регіон, намагаючись відвернути увагу від свого повномасштабного вторгнення до України.
Він сказав, що втручання Росії загрожує підірвати стабільність і послабити реформи.
"Всі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності, розбудовою національних інституцій і досягненням примирення. Це має вирішальне значення для стабільності та безпеки країни", – сказав Столтенберг.
Нагадаємо, 24 вересня озброєні люди на бронетехніці захопили монастир у селі Баньська на півночі Косова, населеному етнічними сербами. Поліція взяла монастир в облогу, в перестрілці загинув один поліцейський і троє нападників.
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