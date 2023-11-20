Кадрові зміни у командуванні Медичних сил: у Міноборони пояснили причини

Зміна командувача Медичних сил потрібна для "суттєвих змін і трансформацій" у відомстві.

Про це заявив керівник пресслужби Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода".

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"Очевидно, що певні зміни назріли, і ми розуміємо, що та медична система, в яку потрапляє воїн станом на зараз – вона, мְ’яко кажучи, не ідеальна. Кожен воїн має отримувати найбільш якісну і своєчасно допомогу, яку взагалі можливо надати на полі бою", – каже Павлюк.

Він наголосив, що такі ротації у командуванні – "це абсолютно нормальний процес", який необхідний для того, "щоб рухатись вперед".

За що саме звільнили Остащенко

На це питання Павлюк відповів, що потрібно "загалом покращити систему надання медичної допомоги воїнам".

За його словами, і в Міноборони, і у військових та волонтерів – одне бачення проблем медзабезпечення.

"Тому йдеться загалом про всі ті самі проблеми, необхідність покращити систему надання медичної допомоги воїнам", – зазначив Павлюк.

Що зміниться після призначення Казмірчука

Призначення генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука речник Міноборони назвав "виваженим рішенням", яке ухвалювалося після тривалих консультацій і розгляду кандидатів.

"У Міністерстві оборони вірять, що він впорається із задачами, які на нього покладають. Я думаю, що треба буде вже висловлювати своє задоволення або незадоволення, виходячи з результатів роботи людини. Міністерство оборони має чітке бачення першочергових задач, які перед новим очільником Командування Медичних сил ставляться", – підсумував Павлюк.

Нагадаємо, що вчора, 19 листопада, за поданням міністра оборони президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко на цю посаду призначили генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Раніше він був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Міністр оборони Рустем Умєров своєю чергою пояснив причини такого кадрового рішення.

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