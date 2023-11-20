Міністерство оборони продовжує проєкт з рекрутингу до ЗСУ: підписано угоду з Work.ua

Міністерство оборони України і сайт з працевлаштування Work.ua підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє Military Media Center.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно уточнили, що підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту “рекрутинг”.

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"Ми даємо можливість людям дивитися і бачити, на який саме фах, на яку саме посаду вони будуть готові прийти", - зазначила Наталія Калмикова.

Артур Міхно у свою чергу зазначив, що компанія Work.ua готова надавати послуги для системного підходу до залучення військовозобов’язаних до лав ЗСУ.



"Сьогодні відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони і найбільшим сайтом з працевлаштування в Україні Work.ua. А що він означає? Він означає, що тепер на сайті Work.ua можна буде знайти різні спеціальності, які необхідні в Збройних Силах України, від різних підрозділів. Таким чином, дати можливість підрозділам набирати саме фахових військовослужбовців", - пояснив співзасновник та СЕО Work.ua.

Зазначається, що це вже друга угода з рекрутинговою компанією. Перша була з компанією Lobby X.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт рекрутингу до армії. Як це працює, що буде з призовом і ТЦК – читайте у матеріалі.

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