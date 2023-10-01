НАТО направить додаткових миротворців до Косова

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що блок направите додаткові миротворчі сили до Косова.

Також читайте У Косові був убитий поліцейський: у частково визнаній країні знову неспокійно

Про це інформує Sky news.

Він заявив, що після заворушень на косовсько-сербському кордоні Альянс схвалив відправку додаткові миротворчих сил до Косова. Крім того, Столтенберг закликав сторони до деескалації ситуації.

"Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину брати участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити невирішені проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні", - заявив Столтенберг.

В свою чергу прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав подібне рішення НАТО та заявив, що Сербія разом з Росією намагаються дестабілізувати ситуацію у регіоні.

"Нам потрібне НАТО, тому що кордон із Сербією дуже довгий, і сербська армія останнім часом посилює свій потенціал, і вони мають багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю", - заявив Курті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Косова повернула контроль над територією сербського православного монастиря Банська, біля якого стався бій правоохоронців з озброєними нападниками.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, інформуючи про цей інцидент, повідомив про одного убитого косовського поліцейського.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.