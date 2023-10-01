НАТО направить додаткових миротворців до Косова

Альянс схвалив відправку додаткових сил після заворушень на косовсько-сербському кордоні.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що блок направите додаткові миротворчі сили до Косова.
Про це інформує Sky news.
Він заявив, що після заворушень на косовсько-сербському кордоні Альянс схвалив відправку додаткові миротворчих сил до Косова. Крім того, Столтенберг закликав сторони до деескалації ситуації.
"Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину брати участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити невирішені проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні", - заявив Столтенберг.
В свою чергу прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав подібне рішення НАТО та заявив, що Сербія разом з Росією намагаються дестабілізувати ситуацію у регіоні.
"Нам потрібне НАТО, тому що кордон із Сербією дуже довгий, і сербська армія останнім часом посилює свій потенціал, і вони мають багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю", - заявив Курті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Косова повернула контроль над територією сербського православного монастиря Банська, біля якого стався бій правоохоронців з озброєними нападниками.
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, інформуючи про цей інцидент, повідомив про одного убитого косовського поліцейського.
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