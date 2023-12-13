Допомога Україні від США: Байден зробив поступку республіканцям - Bloomberg

Сенатори від Республіканської партії вислухали пропозицію Білого дому щодо питання захисту кордону США в контексті угоди про допомогу Україні.

Президент США Джо Байден запропонував зміни в прикордонній політиці щодо мігрантів, підвищивши перспективу досягти двопартійної угоди щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на сенаторів-республіканців після їхньої майже двогодинної зустрічі з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, який озвучив цю усну пропозицію.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, ця пропозиція полягає у наданні президенту розширених повноважень щодо депортації мігрантів після того, як певна кількість мігрантів без документів перетне кордон.

У виданні зазначили, що адміністрації Байдена та експрезидента Дональда Трампа використовували аналогічну політику висилки мігрантів, відому як Розділ 42, з міркувань громадської охорони здоров'я під час пандемії Covid-19.

При цьому захисники прав іммігрантів стверджують, що така політика позбавить вразливих мігрантів права шукати притулок у США.

Тілліс, який є ключовим учасником переговорів, сказав, що республіканці повинні трохи “доповнити” пропозицію Білого дому та “перевірити, серйозна вона чи ні”.

Ще один республіканець, сенатор від Огайо Джеймс Девід Венс відзначив, що після втручання Білого дому питання трохи прояснилося, але наголосив, що остаточна угода не буде готова "найближчим часом".

Головний учасник переговорів від Республіканської партії, сенатор Джеймс Ленкфорд, сказав, що на папері від Білого дому ще немає нічого.

Республіканці в Сенаті та Палаті представників зробили зміни в прикордонній політиці США необхідною умовою для схвалення пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів, який просить схвалити адміністрація Байдена.

Республіканець Том Тілліс і провідний парламентер від Демократичної партії Кріс Мерфі заявили, що Конгресу слід продовжувати сесію доти, доки вони не досягнуть угоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

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