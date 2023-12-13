Переговори про вступ України до ЄС: які шанси на успіх під час саміту

Європейські високопосадовці оцінюють шанси на успіх у перемовинах щодо вступу України до Євросоюзу на рівні 20-30%. Хоча зважаючи на останні заяви, ця оцінка видається навіть зависокою.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Публічно провал не визнають

Журналісти зауважують, що до відмови готується також українське керівництво. Володимир Зеленський після розмови з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном не виключає, що "вето" таки буде. "Якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін", – вважає український президент.

Втім, "повного провалу" все одно не буде. Принаймні публічно, кажуть аналітики, його не визнають. Наразі можна з майже абсолютною певністю говорити, що:

саміт ЄС ухвалить рішення про фінансову допомогу для України навіть без участі Угорщини;

Україні можуть дати "зелене світло" з невеликою затримкою.

"Саме ці нюанси, схоже, стануть основою для того, щоби робити висновки про те, якими є результати цього саміту. Або про те, наскільки поганою є ситуація у союзі, де один з членів і відкрито проросійський, і насправді давно втратив право на членство у ЄС, але "протиотруту" для якого досі не вдається знайти", – пишуть у "ЄП".

Водночас шанс на диво, навіть у цій сумній ситуації, все ж лишається. "Якщо Орбан зрештою змінить позицію і погодиться на старт переговорів, то це означатиме, що протиотрута існує", – підсумували у статті.

Раніше Стефанішина розповіла про "підводні камені" у перемовинах про вступ України до ЄС.

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