Украина получила от МВФ третий транш на $900 миллионов

Украина сегодня, 14 декабря, получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Эти средства, как отмечает ведомство, результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

"Украина получила на свои счета около 900 миллионов долларов от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов", – отметил также премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, что в начале осени 2023 года глава миссии МВФ Гевин Грей заявил, что Международный валютный фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга. В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов МВФ предусматривал, что Украина должна провести реструктуризацию госдолга, но не указал сроки.

Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации. Инвесторы готовы согласиться на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны.

Также сообщалось, что правительство Украины ожидает в декабре получить 900 млн долларов от МВФ. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный тогда сказал, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в 900 миллионов долларов, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, ведь общая рамка программы EFF объемом 15,6 миллиарда долларов составляет 115 миллиардов в базовом. варианте и 140 миллиардов в отрицательном.

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