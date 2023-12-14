Появится ли Зеленский на саммите ЕС – информация от СМИ

Накануне несколько европейских послов высказали предостережение по поводу приглашения Зеленского на саммит.

Президент Украины Владимир Зеленский может либо лично явиться на саммите стран ЕС 14 декабря в Брюсселе, либо обратиться в режиме видео-конференции. Однако некоторые европейские дипломаты опасаются появления Зеленского на встрече.

Об этом сообщает Politico.

Накануне в Брюсселе распространялось предположение, что Зеленский 14 декабря лично присоединится к саммиту ЕС. В среду, 13 декабря, президент Украины побывал в Осло, что всего в двух часах полета от Брюсселя.

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Отмечается, что Зеленский очень хотел присутствовать на саммите, и лидеры европейских стран охотно пригласили его.

По информации издания со ссылкой на европейских дипломатов, на встрече представителей стран ЕС накануне несколько послов высказали предостережение по поводу приглашения Зеленского на саммит. Их опасения заключались в том, что присутствие президента может вызвать противоречие с премьером Венгрии Виктором Орбаном и заставить его еще больше упереться по поводу членства Украины в ЕС.

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Впоследствии представитель ЕС сообщил, что Зеленский с ключевыми для Украины вопросами обратится к лидерам блока на саммите в режиме видео-конференции.

По данным источников ТСН.ua, украинский лидер все-таки появится на саммите.

Напомним, на саммите ЕС 14-15 декабря лидеры стран-членов должны принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве в блоке. Однако Орбан все еще выступает против начала этих переговоров.

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