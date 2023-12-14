Чи з’явиться Зеленський на саміті ЄС – інформація від ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може або особисто з’явитися на саміті країн ЄС 14 грудня у Брюсселі, або звернутися в режимі відеоконференції. Однак деякі європейські дипломати мають побоювання щодо появи Зеленського на зустрічі.

Про це повідомляє Politico.

Напередодні у Брюсселі поширювалися припущення, що Зеленський 14 грудня особисто приєднається до саміту ЄС. У середу, 13 грудня президент України побував у Осло, що всього за дві години польоту від Брюсселя.

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Зазначається, що Зеленський дуже хотів бути присутнім на саміті, і лідери європейських країн охоче запросили його.

За інформацією видання із посиланням на європейських дипломатів, на зустрічі представників країн ЄС напередодні кілька послів висловили застереження щодо запрошення Зеленського на саміт. Їхнє побоювання полягало в тому, що присутність президента може викликати протиріччя з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і змусити його ще більше впертися щодо членства України в ЄС.

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Згодом представник ЄС повідомив, що Зеленський з ключовими для України питаннями звернеться до лідерів блоку на саміті в режимі відеоконференції.

За даними джерел ТСН.ua, український лідер таки з’явиться на саміті.

Нагадаємо, на саміті ЄС 14-15 грудня лідери країн-членів мають ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про її членство у блоці. Однак Орбан досі виступає проти початку цих переговорів.

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