Навіщо до макаронів додавати каву: чудовий лайфгак від професійних кухарів

Лайфгак, яким користуються експерти кулінарії, про який мало хто знає

Здавалося б, яке відношення має кава до макаронів, хіба що насолодитися горнятком кави після смачної макаронної страви.

Зазвичай думають, що макаронні вироби та кава – продукти несумісні один з одним. Але так думають любителі, а професійні кухарі додають каву при приготуванні макаронів, точніше пасти.

Як з'ясувалося, кава ідеально доповнює смак макаронів. Каву потрібно додавати не до самої пасти, а до соусу, яким приправляють пасту.

Як додавати каву до макаронів

Робить пасту неповторною на смак соус, який до неї додається.

Готуємо смачний томатно-кавовий соус:

Для цього подрібнені помідори або пасту, але не соус і не кетчуп проварюємо пару хвилин у сковороді з додаванням оливкової олії.

Далі соус необхідно посолити, поперчити, додати щіпку цукру та видавити в нього 1 зубчик часнику. Знову проварити томатний соус на мінімальному вогні хвилини 5.

За цей час готуємо каву. Розчиняємо невелику кількість розчинної кави у воді. У пропорції 1/4 чайної ложки на 50 г води. Смачніше буде, якщо каву розчинити в овочевому або м'ясному бульйоні. Вливаємо в томатний соус.

Додаємо соус до готової пасти та все разом перемішуємо.

Замість розчинної можна використовувати натуральну каву. Каву попередньо заварюють, а потім вливають пару ложок напою в соус для пасти. Перемішують та доводять до кипіння.

Що отримуємо в результаті?.

Кава прибирає зайву кислоту, що міститься в томатах, надає соусу незвичайних пікантних ноток, легкого приємного, ледь помітного кавового аромату.

Спробуйте, це смачно.

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