"Ми будемо захищати рішення щодо України" - Жозеп Боррель

На саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня Єврокомісія захищатиме свою позитивну оцінку виконання Україною вимог, необхідних для відкриття офіційних переговорів про членство.

Україна зробила надзвичайно багато, щоб виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії (ЄК - ред.) для відкриття офіційних переговорів про вступ до ЄС. ЄК вже презентувала позитивну оцінку й продовжить її захищати для ухвалення рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною на саміті ЄС у Брюсселі, який розпочався в четвер, 14 грудня.

Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає кореспондентка ТСН.ua.

"Я думаю, ми маємо захищати позицію щодо подальшої підтримки України так сильно, як ми можемо, зокрема щодо перспективи розширення ЄС, а також військової і фінансової підтримки. Я проінформую лідерів щодо роботи, яку ми ведемо щодо безпекових зобовʼязань для України (так званих безпекових гарантій, про що ЄС веде перемовини зі США та G7 - ред.). Я проситиму їх зрозуміти, що це екзистенційне питання для Європи. Тому наша підтримка України має тривати й збільшуватися. Бо це не тільки війна проти України - це для нашої ж власної безпеки", - зазначив Жозеп Боррель.

Також, з його слів, ЄС має ухвалити рішення щодо військова допомоги Україні з Європейського фонду миру на 20 млрд євро на наступні чотири роки.

"Ми були в Києві, ми були з українцями. Тож зараз час ЄС ухвалити політичну мапу, як рухатися далі", - підсумував Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що в четвер, 14 грудня, в Брюсселі стартував дводенний саміт ЄС, де мають ухвалити рішення про початок офіційних переговорів про вступ України та Молдови до блоку. Проте це рішення, як вже раніше повідомляв ТСН.ua, принаймні станом на зараз, продовжує блокувати угорський премʼєр Віктор Орбан.

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