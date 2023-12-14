"Мы будем защищать решения по Украине" — Жозеп Боррель

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Еврокомиссия будет защищать свою положительную оценку выполнения Украиной требований, необходимых для открытия официальных переговоров о членстве.

Украина сделала очень многое, чтобы выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии (ЕК — ред.) для открытия официальных переговоров о вступлении в ЕС. ЕК уже презентовала положительную оценку и продолжит ее защищать для принятия решения об открытии переговоров о вступлении с Украиной на саммите ЕС в Брюсселе, начавшемся в четверг, 14 декабря.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент ТСН.ua.

"Я думаю, мы должны защищать позицию по дальнейшей поддержке Украины так сильно, как мы можем, в частности, по перспективе расширения ЕС, а также военной и финансовой поддержке. Я проинформирую лидеров о работе, которую мы ведем относительно обязательств по безопасности для Украины (так называемых безопасности) гарантий, о чем ЕС ведет переговоры (с США и G7 — ред.) Я буду просить их понять, что это экзистенциальный вопрос для Европы, поэтому наша поддержка Украины должна продолжаться и увеличиваться, потому что это не только война против Украины — это для нашей же собственной безопасности", — отметил Жозеп Боррель.

Также, по его словам, ЕС должен принять решение по военной помощи Украине из Европейского фонда мира на 20 млрд евро на следующие четыре года.

"Мы были в Киеве, мы были с украинцами. Поэтому сейчас пора ЕС принять политическую карту, как двигаться дальше", — подытожил Жозеп Боррель.

Напомним, что в четверг, 14 декабря, в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, где должны принять решение о начале официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Однако это решение, как уже ранее сообщал ТСН.ua, по крайней мере, сейчас блокирует венгерский премьер Виктор Орбан.

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